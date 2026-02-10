Milano 11:51
Francoforte: movimento negativo per Allianz

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia assicurativa, che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.

L'andamento di Allianz nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'assicuratore tedesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 382 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 376,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 387,9.

