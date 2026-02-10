Francoforte: movimento negativo per Allianz

compagnia assicurativa

Allianz

DAX

assicuratore tedesco

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 382 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 376,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 387,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)