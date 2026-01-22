Madrid: balza in avanti MAPFRE

(Teleborsa) - Bene la società spagnola che opera nel mercato assicurativo
, con un rialzo del 2,33%.
La tendenza ad una settimana della società che opera nel settore delle assicurazioni
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di MAPFRE
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,914 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,966. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,882.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)