Madrid: balza in avanti MAPFRE

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,33%.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,914 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,966. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,882.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)