Milano 11:36
44.949 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:36
10.211 +0,72%
Francoforte 11:36
24.874 +1,28%

Madrid: balza in avanti MAPFRE

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti MAPFRE
(Teleborsa) - Bene la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, con un rialzo del 2,33%.

La tendenza ad una settimana della società che opera nel settore delle assicurazioni è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di MAPFRE suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,914 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,966. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,882.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```