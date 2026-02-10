New York: brusca correzione per Charles Schwab

(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio
, che mostra un -9,14%.
Lo scenario su base settimanale di Charles Schwab
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Charles Schwab
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 104,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 93,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 114,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)