Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 -0,11%

New York: brusca correzione per Charles Schwab

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio, che mostra un -9,14%.

Lo scenario su base settimanale di Charles Schwab rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Charles Schwab è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 104,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 93,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 114,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
