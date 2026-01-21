Milano 14:15
Charles Schwab, asset totali dei clienti a nuovo record di 11,9 trilioni di dollari

(Teleborsa) - Charles Schwab, società statunitense che fornisce servizi di intermediazione e consulenza finanziaria, ha registrato un utile netto per il quarto trimestre 2025 pari a 2,5 miliardi di dollari, pari a 1,33 dollari di utile per azione. Escludendo 127 milioni di dollari di costi ante imposte relativi alle transazioni, l'utile netto rettificato e l'utile per azione rettificato sono stati rispettivamente pari a 2,6 miliardi di dollari e 1,39 dollari (in aumento del 38% rispetto al 4° trimestre del 2024).

"Schwab ha registrato una crescita su tutti i fronti nel 2025 - ha commentato il CEO Rick Wurster - Il totale dei conti clienti è cresciuto del 6% su base annua, raggiungendo i 46,5 milioni. I clienti nuovi ed esistenti ci hanno affidato 519 miliardi di dollari di nuove attività nette core, con un tasso di crescita organica del 5,1%, portando gli asset totali dei clienti alla cifra record di 11,90 trilioni di dollari".

I nuovi asset core del quarto trimestre hanno raggiunto 163,9 miliardi di dollari, con una crescita organica annua del 5,1%. I ricavi netti del 4° trimestre sono stati in aumento del 19% su base annua, raggiungendo la cifra record di 6,3 miliardi di dollari.

"Nel 4° trimestre del 2025, abbiamo riacquistato 29,2 milioni di azioni per 2,7 miliardi di dollari, portando il rendimento del capitale nel 2025 a 11,8 miliardi di dollari in tutte le forme - ha sottolineato il CFO Mike Verdeschi - I nostri coefficienti patrimoniali sono rimasti solidi, migliorando al contempo la flessibilità del nostro bilancio per soddisfare le esigenze dei clienti in diversi contesti".
