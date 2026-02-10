New York: movimento negativo per Coca Cola

gigante americano della bevanda più famosa al mondo

Coca Cola

Coca Cola

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 77,32 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 75,82. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 78,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)