Coca Cola interrompe il piano di vendita di Costa Coffee

Coca-Cola

KKR

(Teleborsa) -dopo che le offerte dei fondi di private equity sono state inferiori alle aspettative. Lo ha riportato mercoledì il Financial Times, citando persone a conoscenza della questione.Il colosso statunitense di soft-drink ha interrotto i colloqui con i restanti offerenti per Costa a dicembre, mettendo fine a un processo d’asta che era durato diversi mesi. Coca-Cola stava cercando di circa 2 miliardi di sterline per Costa, secondo il quotidiano.Costa, che ha più di 2.700 punti vendita in tutto il Regno Unito e l’Irlanda, ha affrontato difficoltà a causa della debole spesa dei consumatori e dell’intensa concorrenza.Le società coinvolte nelle fasi finali della trattativa includevano TDR Capital, proprietaria di Asda, e il fondo per situazioni speciali di Bain Capital, mentre Apollo,e Centurium Capital avevano preso parte alle fasi iniziali.