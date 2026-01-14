Coca Cola interrompe il piano di vendita di Costa Coffee

(Teleborsa) - Coca-Cola non prevede più di vendere Costa Coffee
dopo che le offerte dei fondi di private equity sono state inferiori alle aspettative. Lo ha riportato mercoledì il Financial Times, citando persone a conoscenza della questione.
Il colosso statunitense di soft-drink ha interrotto i colloqui con i restanti offerenti per Costa a dicembre, mettendo fine a un processo d’asta che era durato diversi mesi. Coca-Cola stava cercando di circa 2 miliardi di sterline per Costa, secondo il quotidiano.
Costa, che ha più di 2.700 punti vendita in tutto il Regno Unito e l’Irlanda, ha affrontato difficoltà a causa della debole spesa dei consumatori e dell’intensa concorrenza.
Le società coinvolte nelle fasi finali della trattativa includevano TDR Capital, proprietaria di Asda, e il fondo per situazioni speciali di Bain Capital, mentre Apollo, KKR
e Centurium Capital avevano preso parte alle fasi iniziali.