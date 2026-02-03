New York: andamento sostenuto per Coca Cola

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo
, in guadagno del 2,61% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Coca Cola
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,52%, rispetto a -0,22% dell'indice americano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Coca Cola
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 78,02 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75,85. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 80,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)