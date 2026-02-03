Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:02
25.185 -2,15%
Dow Jones 21:02
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

New York: andamento sostenuto per Coca Cola

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Coca Cola
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, in guadagno del 2,61% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Coca Cola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,52%, rispetto a -0,22% dell'indice americano).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Coca Cola rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 78,02 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75,85. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 80,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```