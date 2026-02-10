Milano 11:54
Londra: scambi in positivo per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coca Cola HBC evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il distributore dei prodotti Coca Cola rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Coca Cola HBC è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44,78 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 42,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
