Londra: scambi in positivo per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola
, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coca Cola HBC
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il distributore dei prodotti Coca Cola
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Coca Cola HBC
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44,78 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 42,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)