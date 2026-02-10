Hasbro, conti 4° trimestre superano attese. Annunciato buyback

(Teleborsa) - Hasbro spicca i volo al Nasdaq (+8,67%)
dopo i risultati del quarto trimestre, apparsi nel complesso migliori delle attese, anche se l'outlook non è apparso brillante
a causa delle incertezze economiche. Il produttore di giocattoli, infatti, sta scontando una spesa modesta da parte dei consumatori, che tagliano le voci non necessarie, compresi i giocattoli, a causa del difficile contesto economico.
Hasbro ha riportato nel 4° trimestre un fatturato in crescita del 31% a 1,45 miliardi
di dollari, superiore alla stima media degli analisti di 1,26 miliardi di dollari, grazie all'aumento della domanda durante il periodo natalizio. L'EPS è stato pari a 1,51 dollari, ben al di sopra dei 95 cents attesi
dagli analisti. Per il 2026
, Hasbro prevede ricavi totali in crescita del 3-5% a cambi costanti
ed un margine operativo rettificato del 24-25%, su un EBITDA rettificato di 1,4-1,45 miliardi di dollari.
L'azienda ha anche annunciato un buyback
del valore di 1 miliardo di dollari. (Foto: Nevit Dilmen CC BY-SA 3.0)