Hasbro, conti 4° trimestre superano attese. Annunciato buyback
(Teleborsa) - Hasbro spicca i volo al Nasdaq (+8,67%) dopo i risultati del quarto trimestre, apparsi nel complesso migliori delle attese, anche se l'outlook non è apparso brillante a causa delle incertezze economiche. Il produttore di giocattoli, infatti, sta scontando una spesa modesta da parte dei consumatori, che tagliano le voci non necessarie, compresi i giocattoli, a causa del difficile contesto economico.

Hasbro ha riportato nel 4° trimestre un fatturato in crescita del 31% a 1,45 miliardi di dollari, superiore alla stima media degli analisti di 1,26 miliardi di dollari, grazie all'aumento della domanda durante il periodo natalizio. L'EPS è stato pari a 1,51 dollari, ben al di sopra dei 95 cents attesi dagli analisti.

Per il 2026, Hasbro prevede ricavi totali in crescita del 3-5% a cambi costanti ed un margine operativo rettificato del 24-25%, su un EBITDA rettificato di 1,4-1,45 miliardi di dollari.

L'azienda ha anche annunciato un buyback del valore di 1 miliardo di dollari.






