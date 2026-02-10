Hasbro, conti 4° trimestre superano attese. Annunciato buyback

Hasbro

(Teleborsa) -dopo i risultati del quarto trimestre, apparsi nel complesso migliori delle attese, anche sea causa delle incertezze economiche. Il produttore di giocattoli, infatti, sta scontando una spesa modesta da parte dei consumatori, che tagliano le voci non necessarie, compresi i giocattoli, a causa del difficile contesto economico.Hasbro ha riportato nel 4° trimestre undi dollari, superiore alla stima media degli analisti di 1,26 miliardi di dollari, grazie all'aumento della domanda durante il periodo natalizio.dagli analisti., Hasbro prevedeed un margine operativo rettificato del 24-25%, su un EBITDA rettificato di 1,4-1,45 miliardi di dollari.L'azienda ha anche annunciato undel valore di 1 miliardo di dollari.