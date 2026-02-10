Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:40
25.280 +0,05%
Dow Jones 18:40
50.379 +0,49%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Parigi: andamento sostenuto per Renault

Balza in avanti la casa automobilistica francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,51%.
