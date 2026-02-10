Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:40
25.280 +0,05%
Dow Jones 18:40
50.379 +0,49%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Parigi: risultato positivo per Renault

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Renault
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica francese, con una variazione percentuale del 2,51%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Renault, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,35 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32,09. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 30,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```