Perde Seagate Technology sul mercato di New York

azienda americana attiva nel settore storage

Seagate Technology

Nasdaq 100

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Pressione sull', che perde terreno, mostrando una discesa del 5,48%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Osservando il grafico di breve periodo del, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 417 USD e supporto a 391,2. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 442,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)