Perde Seagate Technology sul mercato di New York

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda americana attiva nel settore storage
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,48%.
Lo scenario su base settimanale di Seagate Technology
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 417 USD e supporto a 391,2. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 442,7.
