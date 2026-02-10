Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:41
25.287 +0,08%
Dow Jones 18:41
50.394 +0,52%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Perde Seagate Technology sul mercato di New York
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda americana attiva nel settore storage, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,48%.

Lo scenario su base settimanale di Seagate Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Osservando il grafico di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 417 USD e supporto a 391,2. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 442,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
