Milano 14:06
45.662 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:06
10.173 +0,35%
Francoforte 14:05
25.322 -0,39%

Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
Retrocede il leader delle energie rinnovabili, con un ribasso del 2,34%.
Condividi
```