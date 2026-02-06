Milano 10:09
45.595 -0,49%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:09
10.283 -0,26%
Francoforte 10:09
24.502 +0,04%

Francoforte: scambi negativi per Zalando

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che vende calzature e moda online, con una flessione del 2,94%.

Lo scenario su base settimanale di Zalando rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Zalando, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 20,91 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 21,54. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
