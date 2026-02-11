Milano 13:07
46.373 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:07
10.425 +0,68%
Francoforte 13:07
24.942 -0,18%

Londra: andamento sostenuto per BP

Londra: andamento sostenuto per BP
(Teleborsa) - Bene il gruppo petrolifero inglese, con un rialzo del 2,23%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di BP rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,636 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,515. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,447.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
