New York: allunga il passo Micron Technology

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di microchip, che scambia in rialzo del 7,17%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Micron Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Micron Technology. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Micron Technology evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 408,4 USD. Primo supporto a 393,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 386,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
