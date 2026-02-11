New York: allunga il passo Micron Technology

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di microchip
, che scambia in rialzo del 7,17%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Micron Technology
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Micron Technology
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Micron Technology
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 408,4 USD. Primo supporto a 393,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 386,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)