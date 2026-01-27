New York: seduta euforica per Micron Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,53%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Micron Technology
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 419,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 404,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 435,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)