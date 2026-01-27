Milano 17:35
New York: seduta euforica per Micron Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,53%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 419,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 404,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 435,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
