New York: risultato positivo per Apple

(Teleborsa) - Avanza la casa di Cupertino, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso di Cupertino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 281,1 USD. Primo supporto visto a 275,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 272.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
