New York: risultato positivo per Apple

(Teleborsa) - Avanza la casa di Cupertino
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso di Cupertino
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 281,1 USD. Primo supporto visto a 275,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 272.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)