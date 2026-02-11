New York: in perdita Intuit

(Teleborsa) - Pressione sulla società produttrice di software finanziari
, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società statunitense di software
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 385,8 USD con tetto rappresentato dall'area 413,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 375,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)