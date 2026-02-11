Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:09
25.158 +0,12%
Dow Jones 19:09
50.091 -0,19%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: in perdita Intuit

Migliori e peggiori
New York: in perdita Intuit
(Teleborsa) - Pressione sulla società produttrice di software finanziari, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,10%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della società statunitense di software suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 385,8 USD con tetto rappresentato dall'area 413,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 375,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```