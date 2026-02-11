New York: in perdita Intuit

società produttrice di software finanziari

S&P-500

Intuit

indice del basket statunitense

società statunitense di software

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,10%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 385,8 USD con tetto rappresentato dall'area 413,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 375,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)