New York: in rally BorgWarner

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di componenti per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici, che scambia in rialzo del 13,90%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BorgWarner evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BorgWarner rispetto all'indice.


Lo status tecnico di BorgWarner è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 64,05 USD, mentre il primo supporto è stimato a 56,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 71,46.

