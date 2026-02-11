New York: in rally BorgWarner

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di componenti per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici
, che scambia in rialzo del 13,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BorgWarner
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BorgWarner
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di BorgWarner
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 64,05 USD, mentre il primo supporto è stimato a 56,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 71,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)