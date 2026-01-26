Si muove in ribasso Generac Holdings a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda che produce generatori di energia elettrica
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,02%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Generac Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Generac Holdings
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 171,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 159,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 183,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)