Milano
14:00
45.839
+0,68%
Nasdaq
30-gen
25.552
0,00%
Dow Jones
30-gen
48.892
-0,36%
Londra
14:00
10.279
+0,54%
Francoforte
14:00
24.723
+0,75%
Lunedì 2 Febbraio 2026, ore 14.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: scambi in positivo per Danone
Parigi: scambi in positivo per Danone
Migliori e peggiori
,
In breve
02 febbraio 2026 - 09.50
Seduta positiva per il
produttore di alimenti e bevande
, che avanza bene del 2,16%.
Condividi
Leggi anche
Crolla a Parigi Danone
Parigi: i venditori si accaniscono su Danone
Parigi: Danone in forte discesa
Parigi: balza in avanti Danone
Titoli e Indici
Danone
+3,92%
Altre notizie
Parigi: giornata negativa in Borsa per Danone
Parigi: si concentrano le vendite su Danone
Parigi: andamento rialzista per Danone
Parigi: andamento rialzista per Danone
Parigi: scambi in positivo per Orange
Parigi: scambi in positivo per Schneider Electric
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto