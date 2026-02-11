Milano
13:12
46.419
-0,82%
Nasdaq
10-feb
25.128
0,00%
Dow Jones
10-feb
50.188
+0,10%
Londra
13:12
10.431
+0,75%
Francoforte
13:12
24.957
-0,12%
Mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 13.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 64,89 dollari alle 11:30
Petrolio a 64,89 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
11 febbraio 2026 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 64,89 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 63,76 dollari alle 15:40
Petrolio a 59,64 dollari alle 15:40
Petrolio a 59,13 dollari alle 19:30
Petrolio a 60,46 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+1,52%
Altre notizie
Petrolio a 64,43 dollari alle 19:30
Petrolio a 59,96 dollari alle 11:30
Petrolio a 64,46 dollari alle 11:30
Petrolio a 60,11 dollari alle 11:30
Petrolio a 61,12 dollari alle 15:40
Petrolio a 63,44 dollari alle 19:30
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto