Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Petrolio a 64,83 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 64,83 dollari per barile alle 08:30.
