Affonda thyssenkrupp a Francoforte nel giorno dei conti 1Q 2025-26

(Teleborsa) -dopo avere registrato un EBIT in crescita nel(periodo da ottobre a dicembre) pur in un contesto di risultati in calo. Nonostante il persistente contesto di mercato difficile il gruppo tedesco specializzato in lavorazione dell'acciaio ha confermato le previsioni per l'intero esercizio.Nelil gruppo tedesco dell'acciaio, ha(order intake) per 7,7 miliardi di euro, in calo di 4,8 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in cui erano stati registrati due nuovipiù importanti presso(TKMS). Gli ordini acquisiti dasono diminuiti leggermente. Le ragioni del calo degli ordini acquisiti dasono state la generale debolezza del mercato e il rinvio di progetti da parte dei clienti.Ilè diminuito dell'8%, attestandosi a 7,2 miliardi di euro, e riflette la persistente debolezza del mercato. In, il fatturato è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente a causa del calo dell'ingegneria impiantistica automobilistica e degli effetti negativi dei cambi di conversione. Il calo delle vendite è stato determinato dalla minore domanda die, inoltre, da un livello di prezzi più basso di Steel Europe. Il fatturato diè diminuito, principalmente a causa del calo nel settore dell'elettrolisi dell'acqua presso Thyssenkrupp Nucera e nel settore delle nuove costruzioni di impianti chimici. Il fatturato diha seguito l'avanzamento dei progetti nei programmi in corso e, come previsto, è risultato leggermente inferiore rispetto all'anno precedente.Grazie, tra gli altri fattori, al contributo positivo del programma di performance APEX, l'è aumentato del 10%, attestandosi a 211 milioni di euro.thyssenkrupp ha registrato unadi 334 milioni nel primo trimestre 2025/2026 (-33 milioni l'anno precedente). Il dato negativo è principalmente attribuibile alledel segmento Steel Europe (-401 milioni). Anche le perdite dadel core business di Automation Engineering hanno avuto un effetto negativo sul risultato. L'è stato di -353 milioni (-51 milioni l'anno precedente); l'è stato di -0,57 euro (-0,08 euro l'anno precedente).Ilè stato pari a -1,5 miliardi, significativamente inferiore al livello dell'anno precedente (-21 milioni di euro).Nonostante il persistente contesto di mercato difficile, thyssenkruppprevedendo uncompreso tra 500 e 900 milioni. Ilè atteso tra -600 e -300 milioni e include flussi di cassa in uscita per la, principalmente di. L'è previsto tra -800 e -400 milioni e include gli accantonamenti per la ristrutturazione di Steel Europe., ha commentato: "Il 2025/2026 sarà un anno di implementazione della. Ciò si riflette in particolare nelle nostre previsioni confermate di flusso di cassa libero e utile netto. Sulla base del nostro solido bilancio, implementeremo sistematicamente tutte le misure necessarie. In questo modo, creeremo le basi per ulteriori miglioramenti degli utili in futuro e consentiremo i prossimi passi nell'implementazione della trasformazione".