Affonda thyssenkrupp a Francoforte nel giorno dei conti 1Q 2025-26

(Teleborsa) - Affonda thyssenkrupp alla Borsa di Francoforte
dopo avere registrato un EBIT in crescita nel primo trimestre 2025-2026
(periodo da ottobre a dicembre) pur in un contesto di risultati in calo. Nonostante il persistente contesto di mercato difficile il gruppo tedesco specializzato in lavorazione dell'acciaio ha confermato le previsioni per l'intero esercizio.
Nel trimestre
il gruppo tedesco dell'acciaio, ha acquisito ordini
(order intake) per 7,7 miliardi di euro, in calo di 4,8 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in cui erano stati registrati due nuovi contratti di costruzione
più importanti presso Marine Systems
(TKMS). Gli ordini acquisiti da Automotive Technology, Materials Services e Steel Europe
sono diminuiti leggermente. Le ragioni del calo degli ordini acquisiti da Decarbon Technologies
sono state la generale debolezza del mercato e il rinvio di progetti da parte dei clienti.
Il fatturato
è diminuito dell'8%, attestandosi a 7,2 miliardi di euro, e riflette la persistente debolezza del mercato. In Automotive Technology
, il fatturato è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente a causa del calo dell'ingegneria impiantistica automobilistica e degli effetti negativi dei cambi di conversione. Il calo delle vendite è stato determinato dalla minore domanda di Materials Services
e Steel Europe
e, inoltre, da un livello di prezzi più basso di Steel Europe. Il fatturato di Decarbon Technologies
è diminuito, principalmente a causa del calo nel settore dell'elettrolisi dell'acqua presso Thyssenkrupp Nucera e nel settore delle nuove costruzioni di impianti chimici. Il fatturato di Marine Systems
ha seguito l'avanzamento dei progetti nei programmi in corso e, come previsto, è risultato leggermente inferiore rispetto all'anno precedente.
Grazie, tra gli altri fattori, al contributo positivo del programma di performance APEX, l'EBIT rettificato
è aumentato del 10%, attestandosi a 211 milioni di euro.
thyssenkrupp ha registrato una perdita netta
di 334 milioni nel primo trimestre 2025/2026 (-33 milioni l'anno precedente). Il dato negativo è principalmente attribuibile alle spese di ristrutturazione
del segmento Steel Europe (-401 milioni). Anche le perdite da svalutazione relative alla prevista cessione
del core business di Automation Engineering hanno avuto un effetto negativo sul risultato. L'utile netto al netto delle quote di minoranza
è stato di -353 milioni (-51 milioni l'anno precedente); l'utile per azione
è stato di -0,57 euro (-0,08 euro l'anno precedente).
Il flusso di cassa libero ante M&A
è stato pari a -1,5 miliardi, significativamente inferiore al livello dell'anno precedente (-21 milioni di euro).
Nonostante il persistente contesto di mercato difficile, thyssenkrupp conferma le previsioni di gruppo per l'esercizio 2025/2026
prevedendo un EBIT rettificato
compreso tra 500 e 900 milioni. Il flusso di cassa libero ante M&A
è atteso tra -600 e -300 milioni e include flussi di cassa in uscita per la ristrutturazione
, principalmente di Automotive Technology e Steel Europe
. L'utile netto
è previsto tra -800 e -400 milioni e include gli accantonamenti per la ristrutturazione di Steel Europe.Axel Hamann, CFO di thyssenkrupp
, ha commentato: "Il 2025/2026 sarà un anno di implementazione della trasformazione di thyssenkrupp in una holding finanziaria
. Ciò si riflette in particolare nelle nostre previsioni confermate di flusso di cassa libero e utile netto. Sulla base del nostro solido bilancio, implementeremo sistematicamente tutte le misure necessarie. In questo modo, creeremo le basi per ulteriori miglioramenti degli utili in futuro e consentiremo i prossimi passi nell'implementazione della trasformazione".