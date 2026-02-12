Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,89%

Hang Seng a 27.023,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,89%
Indice Hang Seng -0,89% a quota 27.023,67 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```