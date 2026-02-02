Milano 13:49
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -2,4%

Hang Seng a 26.730,78 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -2,4% a quota 26.730,78 all'apertura pomeridiana.
