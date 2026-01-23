Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,33%

Hang Seng a 26.718,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,33%
Indice Hang Seng +0,33% a quota 26.718,13 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```