Milano 21-gen
44.488 0,00%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 21-gen
10.138 0,00%
Francoforte 21-gen
24.561 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,1%

Hang Seng a 26.558,28 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -0,1% a quota 26.558,28 all'apertura pomeridiana.
