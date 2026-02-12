Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 18:28
24.843 -1,42%
Dow Jones 18:28
49.600 -1,04%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,67%

Il FTSE 100 chiude a 10.402,44 punti

Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,67% e archivia la seduta a 10.402,44 punti.
