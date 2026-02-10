Milano
17:35
46.803
-0,04%
Nasdaq
18:33
25.286
+0,07%
Dow Jones
18:33
50.381
+0,49%
Londra
17:35
10.354
-0,31%
Francoforte
17:35
24.988
-0,11%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 18.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,31%
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,31%
Il FTSE 100 chiude a 10.353,84 punti
In breve
,
Finanza
10 febbraio 2026 - 17.43
Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,31% e archivia la seduta a 10.353,84 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,67%
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,39%
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,90%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,26%
Argomenti trattati
Londra
(242)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,28%
Altre notizie
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,52%
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,05%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,04%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,12%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,17%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,16%)
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto