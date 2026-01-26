Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,05%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.148,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,05%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,05%, archiviando la seduta a 10.148,85 punti.
Condividi
```