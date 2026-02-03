Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:00
25.212 -2,04%
Dow Jones 21:00
49.062 -0,70%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,26%

Il FTSE 100 termina a 10.314,59 punti

Londra porta a casa un calo dello 0,26%, con chiusura a 10.314,59 punti.
