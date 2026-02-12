Milano 13:35
46.675 +0,35%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:35
10.482 +0,10%
Francoforte 13:35
25.191 +1,35%

Francoforte: brillante l'andamento di Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Scambia in profit Redcare Pharmacy N.V, che lievita del 3,24%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,36%, rispetto a +0,72% del Germany MDAX).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Redcare Pharmacy N.V. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 69,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 66,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 64,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```