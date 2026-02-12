Francoforte: brillante l'andamento di Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Scambia in profit Redcare Pharmacy N.V
, che lievita del 3,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,36%, rispetto a +0,72% del Germany MDAX
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Redcare Pharmacy N.V
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 69,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 66,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 64,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)