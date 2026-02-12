Italia in Movimento: le Autostrade in mostra a Casa Italia

(Teleborsa) - "Italia in Movimento. Autostrade e futuro" è la mostra allestita all'interno di Triennale Milano, che propone una riflessione sul ruolo strategico delle infrastrutture autostradali come. Una rete capace di avvicinare e unire i viaggiatori ai grandi eventi come i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.Promossa da Autostrade per l'Italia e realizzata con il MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la mostra – curata da Pippo Ciorra con Angela Parente – accompagna i visitatori in un, rileggendo l'autostrada non solo come opera ingegneristica, ma come infrastruttura culturale e fattore abilitante della contemporaneità."Le infrastrutture autostradali – ha dichiarato Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia - rappresentano molto più di una rete di collegamento. Sonoper l'intero Paese. La presenza di Aspi a Milano Cortina 2026 ribadisce la centralità della nostra rete come asset strategico capace di connettere territori e grandi eventi internazionali. Con questa mostra intendiamo riaffermare il valore dell'autostrada come elemento di progresso culturale e di identità: un, sostenendone lo sviluppo economico e sociale attraverso l'innovazione".Il progetto espositivo nasce in occasione del centenario della costruzione della prima autostrada italiana e sviluppa una narrazione che mette in relazione lo sviluppo delle infrastrutture con i grandi momenti di mobilità collettiva. Attraverso materiali d'archivio, fotografie d'autore, mappe e contributi visivi, viene restituito il ruolo delle autostrade come, e come sistemi chiamati a confrontarsi con i temi della sostenibilità, dell'innovazione tecnologica e della trasformazione del paesaggio.Il percorso della mostra si articola in quattro sezioni tematiche., intesa come infrastruttura capillare di connessione tra territori.come pratica sociale e culturale, legata all'evoluzione dei servizi e dei luoghi della mobilità, e arricchita dal contributo progettuale di alcuni tra i massimi esponenti dell'architettura italiana.e presenta il paesaggio autostradaledi Iwan Baan, realizzate in modalità aerea per esaltare l'armonia e le proporzioni delle strade immerse nel territorio, che ha spiegato: "Questo progetto è stato davvero interessante per la possibilità di connettere le incredibili città storiche italiane, i luoghi ed i bellissimi paesaggi, esaltando come lesiano anche molto, come i ponti e le infrastrutture; così tanti famosi designer italiani hanno lavorato in questi luoghi nel corso degli ultimi centinaia di anni, e quindi ho voluto far emergere tutto ciò con una lettura diversa, che andasse oltre il paesaggio che ti scorre accanto, ma che lo mostrasse dall'alto, unendo l'esperienza dell'autostrada a quella del paesaggio, insieme all'ambiente costruito, il tutto da una prospettiva completamente diversa; credo che questo possa anche offrire una nuova lettura e un nuovo significato alle autostrade italiane".guarda infine allae al, con le immagini di Emiliano Ponzi, che offrono una visione prospettica delle infrastrutture come elementi chiave per l'accessibilità e la mobilità dei grandi eventi contemporanei.Visitabile fino al 22 febbraio, "Italia in Movimento. Autostrade e futuro" si propone come unosul ruolo delle infrastrutture autostradali che garantiscono accessibilità ai territori e alle comunità.