ASPI, Gismondi: "Tecnologia veicolo di sviluppo infrastruttura, dati paradigma imprescindibile"

(Teleborsa) - "La tecnologia è il veicolo dello sviluppo dell’infrastruttura e i dati rappresentano un paradigma imprescindibile". E' la sintesi di, Direttore Digital Transformation di, intervenuto all’incontro, convegno di apertura del, svoltosi questo pomeriggio alla Fiera di Milano."Nella nostra, il cuore tecnologico che coordina da remoto la viabilità e lo stato della rete autostradale – ha spiegato Gismondi – gestiamo e analizziamo ogni anno circa, monitorando eventi di traffico e infrastrutture a 360 gradi. Numeri che dimostrano quanto il dato sia centrale non solo per la, ma anche pere sviluppare algoritmi in grado di rendere le analisi di traffico sempre più precise e accurate".Negli ultimi anni, in particolare nel nodo di Firenze, introducendo soluzioni innovative sia per la comunicazione tra veicolo e infrastruttura sia per lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia 5G."Nel corso del 2025 – ha proseguito Gismondi – abbiamo inoltre sviluppato la, il primo servizio in Italia che, in condizioni di traffico aperto, suggerisce agli automobilisti la velocità ottimale di percorrenza, rendendo l’infrastruttura protagonista di una nuova visione della mobilità intelligente". Il progetto è stato, test che in futuro potrebbero contribuire a una riduzione delle emissioni e dei tempi di percorrenza. Autostrade per l’Italia è stata laa consentire la circolazione di veicoli a guida autonoma sulla propria infrastruttura a traffico aperto, grazie all’integrazione die all’utilizzo dei dispositivi di comunicazione già installati lungo la rete., ha concluso Gismondi.