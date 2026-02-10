ASPI, Gismondi: "Tecnologia veicolo di sviluppo infrastruttura, dati paradigma imprescindibile"

(Teleborsa) - "La tecnologia è il veicolo dello sviluppo dell’infrastruttura e i dati rappresentano un paradigma imprescindibile". E' la sintesi di Danilo Gismondi
, Direttore Digital Transformation di Autostrade per l’Italia
, intervenuto all’incontro Grand Tour 4.0. La mobilità come leva del turismo
, convegno di apertura del BIT Mobility Forum
, svoltosi questo pomeriggio alla Fiera di Milano.
"Nella nostra Control Room
, il cuore tecnologico che coordina da remoto la viabilità e lo stato della rete autostradale – ha spiegato Gismondi – gestiamo e analizziamo ogni anno circa 2,5 miliardi di dati
, monitorando eventi di traffico e infrastrutture a 360 gradi. Numeri che dimostrano quanto il dato sia centrale non solo per la gestione della rete
, ma anche per avviare nuove sperimentazioni
e sviluppare algoritmi in grado di rendere le analisi di traffico sempre più precise e accurate".
Negli ultimi anni Autostrade per l’Italia ha condotto diverse sperimentazioni sulle smart roads
, in particolare nel nodo di Firenze, introducendo soluzioni innovative sia per la comunicazione tra veicolo e infrastruttura sia per lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia 5G.
"Nel corso del 2025 – ha proseguito Gismondi – abbiamo inoltre sviluppato la funzionalità di Dynamic Speed Limit
, il primo servizio in Italia che, in condizioni di traffico aperto, suggerisce agli automobilisti la velocità ottimale di percorrenza lungo la Tangenziale di Napoli
, rendendo l’infrastruttura protagonista di una nuova visione della mobilità intelligente". Il progetto è stato sperimentato anche con un’auto a guida autonoma in condizioni di traffico aperto
, test che in futuro potrebbero contribuire a una riduzione delle emissioni e dei tempi di percorrenza. Autostrade per l’Italia è stata la prima concessionaria nel Paese
a consentire la circolazione di veicoli a guida autonoma sulla propria infrastruttura a traffico aperto, grazie all’integrazione di tecnologie avanzate
e all’utilizzo dei dispositivi di comunicazione già installati lungo la rete. "La rete diventa protagonista del dialogo tra l’infrastruttura e il veicolo"
, ha concluso Gismondi.