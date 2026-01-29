Aspi, Gismondi: "In meno di quattro anni triplicato il livello di digitalizzazione del Gruppo"

(Teleborsa) - "Il Gruppo Autostrade per l'Italia rappresenta un asse strategico per la mobilità del Paese, grazie alla gestione di una rete di circa 3.000 chilometri, pari a quasi il 50% dell'intera rete autostradale nazionale. In meno di quattro anni abbiamo triplicato il livello di digitalizzazione del Gruppo e proprio a Roma abbiamo realizzato un vero e proprio hub tecnologico: la Control Room". Lo ha dichiarato, intervenendo all'eventopromosso da Class Editori – Milano Finanza."Si tratta di una centrale operativa avanzata che, grazie all'utilizzo di Intelligenza Artificiale, sensoristica e sistemi predittivi, analizza ogni anno oltre 2,5 miliardi di dati per monitorare la rete, supportare le decisioni operative e interagire in tempo reale con il territorio, anche in contesti complessi come le emergenze meteo – ha spiegato–. L'obiettivo è rendere l'informazione sempre più tempestiva e fruibile per gli utenti, migliorando sicurezza ed efficienza del servizio. In questa direzione si inseriscono le sperimentazioni di autostrade intelligenti avviate con successo a Firenze Sud e nei pressi di Bologna, così come i progetti sulla guida autonoma sviluppati in collaborazione con il mondo universitario. L'Intelligenza Artificiale, se utilizzata in modo responsabile, è un alleato strategico: abbiamo sviluppato algoritmi con un'accuratezza superiore al 90% nella previsione dei flussi di traffico, a conferma di come tecnologia e infrastrutture possano evolvere insieme al servizio del Paese".