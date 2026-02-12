Autostrade per l’Italia, Ming Zhu entra nel CdA per cooptazione e nel Comitato Controllo Rischi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Antonino Turicchi, ha preso atto delle dimissioni formalizzate lo scorso 26 gennaio 2026 dal dott. Zhiping Chen e, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione Ming Zhu quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.Il neo-nominato Consigliere Zhu, si legge in una nota, oltre a essere componente di diritto del Comitato Grandi Opere ai sensi dello Statuto Sociale, è stato nominato dal Consiglio componente del Comitato Controllo, Rischi Audit e Parti Correlate.