New York: brusca correzione per Rollins

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,25% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Rollins
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Rollins
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,12 USD, mentre il primo supporto è stimato a 55,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60,71.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)