Milano 16:54
46.477 -0,07%
Nasdaq 16:54
24.997 -0,81%
Dow Jones 16:54
50.163 +0,08%
Londra 16:54
10.462 -0,10%
Francoforte 16:54
25.029 +0,70%

New York: brusca correzione per Rollins

Migliori e peggiori
New York: brusca correzione per Rollins
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,25% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Rollins rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Rollins è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,12 USD, mentre il primo supporto è stimato a 55,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```