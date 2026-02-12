Milano 16:55
46.464 -0,10%
Nasdaq 16:55
24.975 -0,90%
Dow Jones 16:55
50.137 +0,03%
Londra 16:55
10.457 -0,14%
Francoforte 16:55
25.019 +0,66%

New York: perdite consistenti per Rollins

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Rollins
Scende sul mercato la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali, che soffre con un calo del 13,25%.
Condividi
```