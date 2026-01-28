Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:52
26.066 +0,49%
Dow Jones 20:52
49.008 +0,01%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: perdite consistenti per Humana

Ribasso per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che passa di mano in perdita del 6,04%.
