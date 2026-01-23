Milano 14:14
Londra: perdite consistenti per Admiral Group

Londra: perdite consistenti per Admiral Group
Pressione sulla società assicurativa, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,98%.
