New York: rally per Iron Mountain

(Teleborsa) - Brilla la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati
, che passa di mano con un aumento del 7,72%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Iron Mountain
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Iron Mountain
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 111,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 103,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 119.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)