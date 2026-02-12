Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:07
24.823 -1,50%
Dow Jones 20:07
49.623 -1,00%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: rally per Iron Mountain

Migliori e peggiori
New York: rally per Iron Mountain
(Teleborsa) - Brilla la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati, che passa di mano con un aumento del 7,72%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Iron Mountain più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Iron Mountain è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 111,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 103,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 119.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
