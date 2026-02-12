New York: senza freni Western Digital

(Teleborsa) - Brilla la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che passa di mano con un aumento del 9,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 334,1 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 274,4 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del leader nel settore dei dischi rigidi
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 334,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)