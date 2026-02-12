Milano 16:55
New York: senza freni Western Digital

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano con un aumento del 9,97%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 334,1 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 274,4 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del leader nel settore dei dischi rigidi è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 334,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
