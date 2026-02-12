New York: senza freni Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Western Digital

Nasdaq 100

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 9,97%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 334,1 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 274,4 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento delè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 334,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)