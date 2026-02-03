Cambio al vertice per Walt Disney, dal 18 marzo Josh D'Amaro nuovo CEO dopo l'era Robert Iger

The Walt Disney Company

(Teleborsa) - Il Cda diha eletto, cinquantaquattrenne presidente di Disney Experiences, ad Amministratore Delegato di The Walt Disney Company, con decorrenza dalla prossima Assemblea Annuale del, quando succederà a Robert Iger, CEO di lunga data di Disney."Josh D'Amaro possiede quella rara combinazione di leadership stimolante e innovazione, un occhio attento alle opportunità di crescita strategica e una profonda passione per il marchio Disney e le sue persone: tutti questi elementi lo rendono la persona giusta per assumere la guida del prossimo CEO Disney", ha dichiarato"Durante questo processo di ricerca, Josh ha dimostrato una forte visione per il futuro dell'azienda e una profonda comprensione dello spirito creativo che rende Disney unica in un mercato in continua evoluzione. Vanta un record eccezionale di successi aziendali, collaborando con alcuni dei più grandi nomi dell'intrattenimento per dare vita alle loro storie nei nostri parchi, dimostrando la potenza della combinazione di narrazione Disney con tecnologie all'avanguardia. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia eccezionalmente preparato a guidare questa azienda globale per servire i nostri consumatori in tutto il mondo e creare valore a lungo termine per gli azionisti".Contemporaneamente alla nomina di D'Amaro,, Co-Presidente di Disney Entertainment, è stata nominata, sempre a partire dal 18 marzo. In questo nuovo ruolo, una prima storica per l'azienda, Walden riporterà direttamente a D'Amaro e garantirà che la narrazione e l'espressione creativa in ogni punto di contatto con il pubblico riflettano costantemente il brand, coinvolgano il pubblico su larga scala e promuovano gli obiettivi aziendali principali, guidando al contempo iniziative a livello aziendale e traducendo la visione in azione.ha svolto un'intensa attività di mentoring ai candidati interni durante tutto il processo di pianificazione della successione e, al termine del periodo di transizione, continuerà a ricoprire il ruolo difino al suo pensionamento dall'azienda, previsto per il"A nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, esprimiamo la nostra più profonda gratitudine a Bob Iger per la sua straordinaria leadership e dedizione alla Walt Disney Company", ha continuato. "Il Consiglio di Amministrazione ha chiesto a Bob di tornare come CEO nel 2022 per due motivi fondamentali. In primo luogo, per guidare l'azienda attraverso una transizione impegnativa e garantire che Disney fosse all'altezza delle sue aspettative future. In secondo luogo, per rafforzare la leadership e contribuire a formare i candidati per la transizione a CEO. Bob ha raggiunto entrambi gli obiettivi, guidando Disney attraverso un periodo di trasformazione con una strategia ambiziosa che ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di principale azienda di intrattenimento al mondo. Dopo quasi due decenni alla guida della Disney, l'era Iger è stata caratterizzata da un'enorme crescita, da un impegno incrollabile verso l'eccellenza nella creatività e nell'innovazione e da una gestione esemplare di questa iconica istituzione."