Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:20
26.030 +0,35%
Dow Jones 18:20
49.066 +0,13%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: violenta contrazione per Skyworks Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Skyworks Solutions
A picco la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni, che presenta un pessimo -7,46%.
Condividi
```