Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 17:35
25.556 -1,79%
Dow Jones 17:35
48.873 -0,29%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: sviluppi positivi per Royal Caribbean Cruises

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
New York: sviluppi positivi per Royal Caribbean Cruises
Rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 15,60%.
Condividi
```