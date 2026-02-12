Milano 10:14
46.839 +0,71%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:14
10.522 +0,48%
Francoforte 10:14
25.166 +1,25%

Parigi: acquisti a mani basse su EssilorLuxottica

Brilla il gruppo di occhialeria, che passa di mano con un aumento del 5,82%.
