Milano 13:19
44.944 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:19
10.169 +0,30%
Francoforte 13:19
24.846 +1,16%

Piazza Affari: acquisti a mani basse su Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: acquisti a mani basse su Ariston Holding
Seduta decisamente positiva per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che tratta in rialzo del 4,27%.
Condividi
```