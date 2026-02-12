Sanofi, Belen Garijo nuova CEO dopo mancato rinnovo al mandato dell'attuale CEO Hudson

Sanofi

(Teleborsa) - Il board di, colosso francese della farmaceutica, ha deciso di non rinnovare il mandato di amministratore di Paul Hudson. Di conseguenza, l'ultimo giorno di Paul Hudson come CEO sarà il 17 febbraio 2026. Il board ha. Assumerà le sue funzioni al termine dell'assemblea generale, il 29 aprile 2026., Vicepresidente Esecutivo di Medicinali Generali e membro del Comitato Esecutivo dal 2011, assumerà il ruolo di CEOdurante questa transizione.Garijo, è entrata a far parte dinel 2011 e ne è diventata CEO nel 2021, diventando la prima donna a guidare un'azienda DAX40 in Germania. È di nazionalità spagnola e ha lavorato in un ospedale per sei anni, prima di intraprendere una carriera nell'industria farmaceutica, prima nel reparto Ricerca e Sviluppo di, poi. È stata Vicepresidente delle Operazioni Farmaceutiche per Europa e Canada e membro del Comitato Esecutivo di Sanofi."È una, con una reputazione indiscutibile - ha commentato i- Conosce molto bene il Gruppo Sanofi, dove ha ricoperto posizioni importanti e ottenuto numerosi successi per 15 anni. Possiede l'esperienza e il profilo necessari per accelerare il ritmo, rafforzare la qualità dell'esecuzione della strategia e guidare il prossimo ciclo di crescita dell'azienda, essenziale per costruire il futuro del Gruppo".