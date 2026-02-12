Sanofi, Belen Garijo nuova CEO dopo mancato rinnovo al mandato dell'attuale CEO Hudson

(Teleborsa) - Il board di Sanofi
, colosso francese della farmaceutica, ha deciso di non rinnovare il mandato di amministratore di Paul Hudson. Di conseguenza, l'ultimo giorno di Paul Hudson come CEO sarà il 17 febbraio 2026. Il board ha nominato Belén Garijo come nuova CEO
. Assumerà le sue funzioni al termine dell'assemblea generale, il 29 aprile 2026.Olivier Charmeil
, Vicepresidente Esecutivo di Medicinali Generali e membro del Comitato Esecutivo dal 2011, assumerà il ruolo di CEO ad interim
durante questa transizione.
Garijo, è entrata a far parte di Merck KGaA
nel 2011 e ne è diventata CEO nel 2021, diventando la prima donna a guidare un'azienda DAX40 in Germania. È di nazionalità spagnola e ha lavorato in un ospedale per sei anni, prima di intraprendere una carriera nell'industria farmaceutica, prima nel reparto Ricerca e Sviluppo di Abbott
, poi per 15 anni in Sanofi
. È stata Vicepresidente delle Operazioni Farmaceutiche per Europa e Canada e membro del Comitato Esecutivo di Sanofi.
"È una leader riconosciuta nel nostro settore
, con una reputazione indiscutibile - ha commentato il presidente Frédéric Oudéa
- Conosce molto bene il Gruppo Sanofi, dove ha ricoperto posizioni importanti e ottenuto numerosi successi per 15 anni. Possiede l'esperienza e il profilo necessari per accelerare il ritmo, rafforzare la qualità dell'esecuzione della strategia e guidare il prossimo ciclo di crescita dell'azienda, essenziale per costruire il futuro del Gruppo".